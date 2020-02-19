https://static.news.ru/photo/cbd08f7c-530e-11ea-b212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая женщина с ребёнком на поводке привлекла внимание жителей Красноярска. Мальчик плакал и не хотел идти за ней.

Как сообщает телеканал ТВК, пенсионерка взяла ребёнка за поводок и начала резко дёргать, после чего мальчик упал. Она протащила его по земле несколько метров. Мальчик через несколько минут успокоился, поднялся и пошёл вслед за женщиной.

NEWS.ru cообщал, что в Нижнем Новгороде блогер выгуливал девушку на поводке в торговом центре. Она была одета в нижнее бельё, валенки и маску кошки.

В Кабардино-Балкарии мужчина ранил семилетнюю девочку, стреляя в собак. Пуля попала ребёнку в голову. Ей сделали операцию, врачи достали из головы ребёнка пулю калибром 7,62 мм. По факту инцидента проводится доследственная проверка.