Пожилая женщина с ребёнком на поводке привлекла внимание жителей Красноярска. Мальчик плакал и не хотел идти за ней.
Как сообщает телеканал ТВК, пенсионерка
NEWS.ru cообщал, что в Нижнем Новгороде блогер выгуливал девушку на поводке в торговом центре. Она была одета в нижнее бельё, валенки и маску кошки.
В Кабардино-Балкарии мужчина ранил семилетнюю девочку, стреляя в собак. Пуля попала ребёнку в голову. Ей сделали операцию, врачи достали из головы ребёнка пулю калибром 7,62 мм. По факту инцидента проводится доследственная проверка.
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