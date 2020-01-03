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Три человека получили травмы в результате ДТП в Иглинском районе под Уфой. Все они доставлены в больницу.

Инцидент произошёл в ночь на 3 января. Столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2109. Пострадавшие — мужчина 34 лет и две его дочери 12 и 16 лет — ехали во второй машине....