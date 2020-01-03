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Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Столичные силовики задержали в Зеленограде мужчину, подозреваемого в избиении пенсионера. Фигурант нанёс пожилому человеку смертельные травмы.
Инцидент произошёл 2 января. Тело покойного обнаружил наряд скорой помощи в одной из квартир, пишет
АГН «Москва».
Полиция зафиксировала на трупе раны головы, ссадины и кровоподтёки на лице. Пенсионеру был 61 год.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего».
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Алтае судят
мужчину, который забил до смерти пожилую женщину. Обвиняемый дал признательные показания и объяснил, что принял жертву за ведьму.