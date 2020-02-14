Житель Омска в состоянии алкогольного опьянения уснул прямо на автомобильной парковке в снегу. 73-летний пенсионер за рулём Hyundai Tucson не заметил спящего мужчину и наехал на него.
Как стало известно региональному порталу Om1.ru, пострадавшего оперативно
Полиция проводит проверку по факту происшествия. Автоинспекторы обращают внимание жителей Омска на необходимость быть внимательными при маневрировании в тёмное время суток и призывают не стесняться просить помощи при парковке у других граждан.
Ранее NEWS.ru писал о мерах по профилактике обморожения, о которых рассказали специалисты Роспотребнадзора. По их мнению, лучше всего от холода защищают несколько надетых друг на друга слоёв свободной одежды.
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