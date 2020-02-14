https://static.news.ru/photo/86b85a30-4f0f-11ea-aa8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Омска в состоянии алкогольного опьянения уснул прямо на автомобильной парковке в снегу. 73-летний пенсионер за рулём Hyundai Tucson не заметил спящего мужчину и наехал на него.

Как стало известно региональному порталу Om1.ru, пострадавшего оперативно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него переломы рёбер и закрытую травму груди. Также медики зафиксировали у мужчины обморожение стоп и кистей рук и общее переохлаждение организма. Специалисты считают, что холод непременно убил бы омича, если бы на него не наехал пенсионер.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Автоинспекторы обращают внимание жителей Омска на необходимость быть внимательными при маневрировании в тёмное время суток и призывают не стесняться просить помощи при парковке у других граждан.

Ранее NEWS.ru писал о мерах по профилактике обморожения, о которых рассказали специалисты Роспотребнадзора. По их мнению, лучше всего от холода защищают несколько надетых друг на друга слоёв свободной одежды.