Пассажирский самолёт сел в Ростове-на-Дону из-за отказа двигателя

Самолёт Airbus-320 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Платов в Ростове-на-Дону после отказа левого двигателя.
Согласно данным пресс-службы Южной транспортной прокуратуры, воздушное судно выполняло рейс «Москва — Ростов-на-Дону». В результате инцидента никто не пострадал, помощь врачей никому не потребовалась,
В настоящее время проводится проверка исполнения требований закона о безопасности полетов. Прокуратура взяла под контроль ход расследования,
Ранее NEWS.ru писал, что самолёт Cessna экстренно сел на автодорогу в Татарстане. Инцидент произошёл в районе города Бугульма. По предварительной информации, у самолёта отказал двигатель.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен