Пассажирский самолёт сел в Ростове-на-Дону из-за отказа двигателя

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В результате взрыва и пожара в жилом доме в Москве никто не погиб. Об этом заявил начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов.

Спасено семь человек. Погибших нет, — цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что жертвой инцидента на улице Проходчиков стал один человек. Взрыв и пожар произошли в доме номер 3. По предварительным...