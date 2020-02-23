Под Липецком загорелся маршрутный автобус № 1627 Мичуринск — Грязи. Люди не пострадали.
ЧП произошло в районе населённого пункта Песковатка Грязинского. Когда на место приехали сотрудники МЧС, огонь охватил машину полностью.
В автобусе находились 30 пассажиров и один водитель. Все эвакуировались до прибытия пожарного расчёта.
Ранее NEWS.ru писал о взрыве газа в жилом доме в городе Азов. В результате случившегося погибли два человека, один был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и устанавливает детали инцидента. Семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшим региональные власти перечислят по 400 тысяч рублей.
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