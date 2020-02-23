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Героический поступок мамы троих детей, которая, спасая тонувшего пса, прыгнула в затянутый тонкой коркой льда водоём, попал в объективы очевидцев. Видео спасательной операции они опубликовали в паблике «Мытищи-Live» в Instagram.

В тот день героиня ролика, врач-гастроэнтеролог Алина, гуляла со своими дочками в парке. Они кормили уток, когда их любимец вдруг вырвал из рук поводок и выбежал на лёд, пытаясь поймать...