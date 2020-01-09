Крымские следователи проверяют все факты, связанные с травмами, которые получила жительница Керчи на приёме у мануального терапевта. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по региону.
Проводится процессуальная проверка на предмет установления всех обстоятельств по факту получения травм женщиной в ходе приёма у мануального терапевта, — цитирует ТАСС сообщение СК.
О том, что женщине
Как писал NEWS.ru, ранее в Уссурийске врач-стоматолог избил мать, на руках у которой был трёхлетний ребёнок.
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