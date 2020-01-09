https://static.news.ru/photo/bfadca9a-32fa-11ea-bd1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымские следователи проверяют все факты, связанные с травмами, которые получила жительница Керчи на приёме у мануального терапевта. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по региону.

Проводится процессуальная проверка на предмет установления всех обстоятельств по факту получения травм женщиной в ходе приёма у мануального терапевта, — цитирует ТАСС сообщение СК.

О том, что женщине стало плохо после того, как она вышла из кабинета мануального терапевта, а томография потом показала у неё наличие перелома шеи, ранее сообщил телеграмм-канал Mash. Следователи подчеркнули, что законное и обоснованное решение будет принято по результатам проверки.

Как писал NEWS.ru, ранее в Уссурийске врач-стоматолог избил мать, на руках у которой был трёхлетний ребёнок.