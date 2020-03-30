В столице в одной из больниц скончалась пациентка с подтверждённым COVID-19.
Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По его данным, 84-летняя женщина страдала сахарным диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.
Женщина находилась на искусственной вентиляции лёгких,
Ранее NEWS.ru писал о том, что 30 марта Роспотребнадзор сообщил о смерти пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» в больнице Владимирской области.
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