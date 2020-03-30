https://static.news.ru/photo/c4f7680e-7278-11ea-b73d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице в одной из больниц скончалась пациентка с подтверждённым COVID-19.

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По его данным, 84-летняя женщина страдала сахарным диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Женщина находилась на искусственной вентиляции лёгких, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 30 марта Роспотребнадзор сообщил о смерти пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» в больнице Владимирской области.