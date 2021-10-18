Пациентка погибла в ДТП со скорой в Пензе

Женщина погибла в машине скорой помощи, которая попала в ДТП по пути в больницу в Пензе. В результате аварии 67-летняя пациентка скончалась на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Машина ехала с включёнными световыми и звуковыми сигналами, на перекрёстке улиц Ростовской и Терновского промчалась на красный свет светофора. В этот момент в машину медиков врезалась Lada Granta.

В результате скорая перевернулась на бок. Находившаяся внутри пациентка, которая и так была в очень тяжёлом состоянии, погибла. Сейчас устанавливаются причины смерти пациентки.

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