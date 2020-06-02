Пациент погиб при пожаре в Боткинской больнице в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина произошёл пожар. В результате ЧП погиб пациент медучреждения.

В результате пожара пациент 1981 горда рождения получил смертельное отравление СО (продуктами горения), — сообщил представитель МЧС.

По данным ТАСС, информация о возгорании поступила в 05:50 мск. Очаг находился на втором этаже четырёхэтажного корпуса, где лечат больных инфекционным гепатитом. Там загорелись постельные принадлежности.

Ранее NEWS.ru писал, что пять человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего 12 мая в больнице Святого Георга в Северной столице. Очаг возгорания находился в отделении реанимации медучреждения. Погибли люди, подключённые к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.