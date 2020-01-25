В США отец-наркоман из Техаса забыл годовалого сына рядом с автомобилем и случайно убил его.
Как
Буллард уехал, оставив смертельно раненого сына лежать на земле, потом понял, что забыл его и вернулся обратно. Как рассказали полицейские, мужчина нашёл умирающего Джесси на своей подъездной дорожке. Отец повёз мальчика в ближайшую пожарную часть, но спасателям не удалось спасти Джесси.
Мама ребёнка, 21-летняя Тамлин Буллард, немедленно подала на развод и заявила, что её супруг должен понести самое суровое наказание. Полицейские сразу же арестовали Исаака. Его обвиняют в нахождении за рулём под действием наркотических веществ, жестоком обращении с детьми и неаккуратном вождении, повлёкшим гибель человека. Сейчас Исаак в тюрьме и ждёт следующего слушания. Расследование по делу продолжается.
Как писал NEWS.ru, ранее поиски пропавшего 8-летнего жителя арабского квартала Иерусалима привели к беспорядкам.
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