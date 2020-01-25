https://static.news.ru/photo/dff1df82-3f82-11ea-a945-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В США отец-наркоман из Техаса забыл годовалого сына рядом с автомобилем и случайно убил его.

Как сообщил таблоид Metrо, 38-летний Исаак Буллард собирался отвезти сына Джесси к няне. Направившись с ребёнком к автомобилю, Исаак, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел за руль и начал движение. Малыша он в салон посадить забыл и случайно переехал его.

Буллард уехал, оставив смертельно раненого сына лежать на земле, потом понял, что забыл его и вернулся обратно. Как рассказали полицейские, мужчина нашёл умирающего Джесси на своей подъездной дорожке. Отец повёз мальчика в ближайшую пожарную часть, но спасателям не удалось спасти Джесси.

Мама ребёнка, 21-летняя Тамлин Буллард, немедленно подала на развод и заявила, что её супруг должен понести самое суровое наказание. Полицейские сразу же арестовали Исаака. Его обвиняют в нахождении за рулём под действием наркотических веществ, жестоком обращении с детьми и неаккуратном вождении, повлёкшим гибель человека. Сейчас Исаак в тюрьме и ждёт следующего слушания. Расследование по делу продолжается.

Как писал NEWS.ru, ранее поиски пропавшего 8-летнего жителя арабского квартала Иерусалима привели к беспорядкам.