Отец Виктора Цоя заявил об угоне автомобиля

https://static.news.ru/photo/8691a90c-b6e3-11eb-876d-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

У отца культового рок-музыканта и основателя группы «Кино» Виктора Цоя угнали автомобиль. Как сообщает Пятый канал, 83-летний мужчина написал заявление в полицию.

По словам Роберта Цоя, накануне вечером он оставил синий Volkswagen недалеко от дома на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Утром машины там не оказалось. Автомобиль был оснащён сигнализацией, а ключи от него он никому не передавал. Сумму материального ущерба Цой оценил в 250 тысяч рублей.

Позднее его жена рассказала , что Роберт просто забыл, где припарковал авто.

Ранее страховщики рассказали, что активность автоугонщиков вернулась к допандемийному уровню. Так, самыми угоняемыми автомобилями в начале 2021 года стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota. Злоумышленники чаще всего отдавали предпочтение моделям Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry. Другими популярными у них брендами стали Range Rover, Lexus и Mercedes-Benz.