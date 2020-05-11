Происшествия

Организатор сгоревшего в Подмосковье хосписа признал свою вину в трагедии

12:18, 12 мая 2020
Фото: sledcom.ru

Организатор красногорского хосписа Дмитрий Новиков, подозреваемый по делу о пожаре в учреждении, в результате которого погибли 11 человек, признал свою вину в трагедии. Об этом 12 мая сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По её словам, Новикова обвиняют в совершении правонарушения по по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Он полностью признал свою вину во время допроса и раскаялся в содеянном, — приводит ТАСС слова Врадий.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Выжившие люди находятся под присмотром врачей.

Как ранее писал NEWS.ru, СК РФ будет ходатайствоватьоб аресте организатора красногорского хосписа Дмитрия Новикова.

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