Организатор сгоревшего в Подмосковье хосписа признал свою вину в трагедии

https://static.news.ru/photo/1ec5a8dc-9434-11ea-a033-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Организатор красногорского хосписа Дмитрий Новиков, подозреваемый по делу о пожаре в учреждении, в результате которого погибли 11 человек, признал свою вину в трагедии. Об этом 12 мая сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По её словам, Новикова обвиняют в совершении правонарушения по по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Он полностью признал свою вину во время допроса и раскаялся в содеянном, — приводит ТАСС слова Врадий.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Выжившие люди находятся под присмотром врачей.

Как ранее писал NEWS.ru, СК РФ будет ходатайствоватьоб аресте организатора красногорского хосписа Дмитрия Новикова.