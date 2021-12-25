Опубликованы фото мужчины, доставшего гранату в ТЦ «Метрополис»

Полиция разыскивает мужчину, который достал гранату в московском ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Правоохранители распространили приметы подозреваемого и его фото. По данным МВД, рост мужчины 170 см, он в чёрной одежде, чёрной бейсболке и с чёрной сумкой. Приметы опубликовал Telegram-канал «112».

Как выяснилось, после задержания охранник предложил мужчине оплатить товар, но тот отказался и достал гранату. Причём изначально СМИ писали, что мужчина открыл стрельбу, но позднее эту информацию опровергли. ЧП произошло в парфюмерном магазине «Золотое яблоко», утверждают очевидцы.

Из-за действий злоумышленника пришлось эвакуировать целый торговый центр, который в предновогодние дни был наполнен посетителями. Многие сотрудники выскочили на улицу без верхней одежды в мороз −10.

Охранник магазина, в котором произошёл инцидент, также рассказал СМИ, что посетитель украл духи. Ему удалось скрыться из здания в сторону метро.

Ранее очевидцы сообщили, что об эвакуации из ТЦ объявили по громкоговорителю. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме. Люди начали возвращаться с улицы обратно.