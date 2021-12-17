Опубликовано видео с места убийства в многодетной семье в Новой Москве

Видео с места убийства многодетным отцом жены и тёщи появилось в Сети. На кадрах, которые публикует РЕН ТВ, показана квартира в доме на Каширском шоссе, где происходила кровавая расправа.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, глава семейства и отец четырёх дочерей забил до смерти супругу и её мать из-за семейного конфликта. Дома в этот момент находилась 10-летняя девочка, которая успела сбежать из квартиры.

Убитая женщина работала в Каширском онкологическом центре. По словам соседей, внешне мужчина проявлял себя как приветливый человек, хотя однажды они слышали доносившиеся из квартиры крики и ругань. Девочку иногда водила в школу бабушка. Однажды она упомянула, что зять не в силах оплачивать кружки и секции для дочери, так как мало зарабатывает.

Девочка ни с кем не делилась семейными проблемами. Её отец занимался ремонтом обуви. По некоторым данным, муж и жена долгое время ссорились и готовились к разводу.

На данный момент мужчина задержан. После убийства он покинул место происшествия на автомобиле, но был задержан.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который может быть причастен к убийству женщины и её пожилой матери в Новой Москве.