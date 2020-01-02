https://static.news.ru/photo/7212830c-2daa-11ea-96c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Сети появилось видео падения с крыши горящего мужчины в Санкт-Петербурге. Видео снято камерой, установленной на одном из ближайших к месту происшествия зданий.

Инцидент случился на ул.Боровой, 34, мужчина падал с крыши трёхэтажного расселённого дома. В этот момент на улице почти никого не было, но вот на записи раздаётся крик, а потом на асфальт падает какой-то огненный шар, пишет 78.ru.

В эту секунду дорогу как раз переходила компания из трёх женщин и кота. Пострадала одна дама — Вера Волгина, она повредила ногу. Кот от испуга прыгает с рук хозяйки и убегает куда-то за пределы видимости камеры.

Волгина будет лечиться амбулаторно, кот найден.

Ранее NEWS.ru сообщал, что женщина 1967 года рождения из Санкт-Петербурга попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой левой ноги, после того как на неё упал с крыши трёхэтажного дома горящий мужчина.