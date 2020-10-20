Оплошность рабочих в Чите поставила под угрозу жизни пациентов с COVID-19

Рабочие в Чите повредили трубу для подачи кислорода в главном городском моностационаре для пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Из-за повреждения трубы жизнь больных, подключённых к аппаратам ИВЛ, оказалась под угрозой, однако своевременные действия медицинского персонала позволили избежать тяжёлых последствий.
Как писал NEWS.ru, ранее причиной неполадок в системе подачи кислорода читинского моностационара для пациентов с COVID-19 называлась кража участка трубы. В частности, о такой версии сообщили городские власти. Однако эта информация не подтвердилась.