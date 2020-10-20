Оплошность рабочих в Чите поставила под угрозу жизни пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2a5cc556-12b8-11eb-9602-fa163e074e61_660.jpg Аппарат ИВЛ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочие в Чите повредили трубу для подачи кислорода в главном городском моностационаре для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили «МК в Чите» в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, 19 октября рабочие делали ремонт перекрытий на крыше здания городской больницы № 1. В момент, предшествующий поломке трубы, на месте находилось 19 человек. В медучреждении действует пропускной режим, допуск на крышу возможен только с разрешения администрации. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ЧП и опрашивают рабочих. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Из-за повреждения трубы жизнь больных, подключённых к аппаратам ИВЛ, оказалась под угрозой, однако своевременные действия медицинского персонала позволили избежать тяжёлых последствий.

Как писал NEWS.ru, ранее причиной неполадок в системе подачи кислорода читинского моностационара для пациентов с COVID-19 называлась кража участка трубы. В частности, о такой версии сообщили городские власти. Однако эта информация не подтвердилась.