https://static.news.ru/photo/c7d6ab6c-3415-11ea-a6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 12019 / 10261/pixabay.com

Приблизительно 20 человек погибли в аварии с участием автобуса и грузовика, который перевозил легко воспламеняющие материалы, в районе Каннауй в Индии. Об этом сообщает портал The Times of India.

По крайней мере 20 пассажиров, путешествующих в частном спальном автобусе, были обуглены до смерти в районе Каннауй в пятницу вечером, после того как автобус столкнулся с грузовиком, перевозящим легковоспламеняющиеся материалы. Авария произошла на трассе GT Road шоссе Дели — Канпур, когда автобус направлялся из Каннауй в Джайпур, — сообщило издание.

В автобусе находилось около 70 человек. Отмечается, что не все жертвы были подсчитаны. Не менее 15 тел пассажиров не могут опознать из-за сильных ожогов.

Ещё 21 человек были доставлены в больницу с ожогами, сообщает индийский журналист Халид Махмуд Халид.

#India : A bus carrying 43 passengers catches fire after collision with a truck on GT Road. 21 people injured in the accident have been shifted to hospital in Kannauj. Fire is under control now. #UttarPradesh pic.twitter.com/PxM119rfOm — Khalid Mahmood Khalid (@samaylive) January 10, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Дели обрушился завод из-за пожара. Пострадали 12 человек. Один сотрудник экстренных служб погиб.