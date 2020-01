В автобусе находилось около 70 человек. Отмечается, что не все жертвы были подсчитаны. Не менее 15 тел пассажиров не могут опознать из-за сильных ожогов.

Ещё 21 человек были доставлены в больницу с ожогами, сообщает индийский журналист Халид Махмуд Халид.