Односельчане рассказали о конфликте росгвардейцев с главой села в Дагестане

https://static.news.ru/photo/f97d84d6-6959-11eb-b5b4-96000091f725_660.jpg Абакар Капланов Фото: mo-novolak.ru

Жители села Новокули в Дагестане, главу которого Абакара Капланова нашли убитым в отделении полиции Махачкалы, рассказали о давнем его конфликте со служившими в Росгвардии братьями Салманом и Сулейманом Курбановыми, подозреваемыми в его убийстве.

Конфликт разразился вокруг земельного участка, приобретённого семьёй Курбановых, но не оформленного должным образом, рассказали изданию MK.RU местные жители.

По их словам, братья Курбановы пытались урегулировать юридические сложности при регистрации участка земли и пытались разрешить сложности и узаконить собственное владение, однако возглавивший в 2015 году сельсовет Капланов мешал им это сделать.

Там была какая-то неразбериха с планом земельного надела, кадастровым учётом. Братья хотели всё это узаконить, но Акбар Капланов на своём посту стал этому препятствовать. Курбановы никак не могли получить нужные документы, — сообщил один из жителей Новокули.

После того как Капланов перешёл на работу в районную администрацию, он продолжил пользоваться своим положением, чтобы не позволять Курбановым зарегистрировать участок на себя.

Этот конфликт очень давний. Между ними были и драки, и побои, и стрельба, и покушение, и преследование, — подчеркнули соседи участников конфликта.

Ранее NEWS.ru писал, что в Следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о задержании двух сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве жителя Дагестана в здании полиции. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. По версии следствия, инцидент произошёл вечером 6 февраля в одном из отделений полиции Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии расстреляли 34-летнего мужчину из-за ранее возникшей личной ссоры. От полученных ранений местный житель скончался на месте.

По версии следствия, убитый угрожал братьям Курбановым.