Односельчане рассказали о конфликте росгвардейцев с главой села в Дагестане

Жители села Новокули в Дагестане, главу которого Абакара Капланова нашли убитым в отделении полиции Махачкалы, рассказали о давнем его конфликте со служившими в Росгвардии братьями Салманом и Сулейманом Курбановыми, подозреваемыми в его убийстве.
Конфликт разразился вокруг земельного участка, приобретённого семьёй Курбановых, но не оформленного должным образом,
По их словам, братья Курбановы пытались урегулировать юридические сложности при регистрации участка земли и пытались разрешить сложности и узаконить собственное владение, однако возглавивший в 2015 году сельсовет Капланов мешал им это сделать.
Там была какая-то неразбериха с планом земельного надела, кадастровым учётом. Братья хотели всё это узаконить, но Акбар Капланов на своём посту стал этому препятствовать. Курбановы никак не могли получить нужные документы, — сообщил один из жителей Новокули.
После того как Капланов перешёл на работу в районную администрацию, он продолжил пользоваться своим положением, чтобы не позволять Курбановым зарегистрировать участок на себя.
Этот конфликт очень давний. Между ними были и драки, и побои, и стрельба, и покушение, и преследование, — подчеркнули соседи участников конфликта.
Ранее NEWS.ru писал, что в Следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о задержании двух сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве жителя Дагестана в здании полиции. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. По версии следствия, инцидент произошёл вечером 6 февраля в одном из отделений полиции Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии расстреляли 34-летнего мужчину из-за ранее возникшей личной ссоры. От полученных ранений местный житель скончался на месте.
По версии следствия, убитый угрожал братьям Курбановым.