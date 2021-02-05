СМИ: убитый экс-глава села в Дагестане угрожал росгвардейцам

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Бывший глава села Новокули, которого нашли убитым с огнестрельными ранениями в отделении полиции в Махачкале, угрожал сотрудникам Росгвардии, которых задержали по подозрению в его убийстве.

По предварительной информации, со стороны бывшего руководителя села в адрес двух сотрудников ОМОН, братьев Курбановых, неоднократно поступали угрозы. В связи с этим они прибыли в Советский отдел полиции Махачкалы для подачи заявления. Но при попытке урегулировать этот конфликт с приглашением обеих конфликтующих сторон в кабинете начальника уголовного розыска и произошла трагедия, — сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что убитого подозревали в проведении незаконных сделок с земельными участками в районе села Новокули.

Расследование уголовного дела об убийстве взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов. Он обсудил эту ситуацию с представителями правоохранительных органов и потребовал объективного расследования.

Ранее NEWS.ru писал, что в Следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о задержании двух сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве жителя Дагестана в здании полиции. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. По версии следствия, инцидент произошёл вечером 6 февраля в одном из отделений полиции Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии расстреляли 34-летнего мужчину из-за ранее возникшей личной ссоры. От полученных ранений местный житель скончался на месте.