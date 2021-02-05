СК сообщил о задержании росгвардейцев за убийство жителя Дагестана

https://static.news.ru/photo/97bf1a84-6913-11eb-a05f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дагестане были задержаны двое сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве жителя Дагестана в здании полиции. В отношении задержанных возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 6 февраля в одном из отделений полиции Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии расстреляли 34-летнего мужчину из-за ранее возникшей личной неприязни. От полученных ранений местный житель скончался на месте.

Накануне вечером NEWS.ru сообщал, что в одном из отделов полиции Махачкалы был убит бывший глава села Новокули в Дагестане.

Ранее сообщалось, что силовики поймали жителя Дагестана, который подозревается в убийстве двух девушек. При задержании злоумышленник ранил одного из полицейских. Убийство произошло 5 февраля в квартире на проспекте Петра I в Махачкале.