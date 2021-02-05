Убивший двух девушек в Махачкале напал с ножом на полицейских

https://static.news.ru/photo/3699d79e-6896-11eb-a731-96000091f725_660.jpg Фото: Fotostand / Radedzki/Global Look Press

Силовики поймали жителя Дагестана, который подозревается в убийстве двух девушек. При задержании злоумышленник ранил одного из полицейских.

Убийство произошло 5 февраля в квартире на Проспекте Петра I в Махачкале. По версии следствия, девушки отказали мужчине в интиме. Тела 29-летней и 34-летней девушек с колото-резаными ранами были обнаружены в ванной комнате. Силовики нашли в квартире кухонный нож с отпечатками пальцев. Кроме того, убийца оставил следы на других предметах.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

По данным РЕН ТВ, силовики установили личность убийцы по горячим следам. Он оказал сопротивление, напав на полицейского с ножом. Полицейским пришлось применить оружие. Пострадавший силовик находится в тяжёлом состоянии.

Как писал NEWS.ru, 23-летний житель города Балашова получил пожизненный срок за убийство полуторагодовалого ребёнка сожительницы. Преступление было совершено 24 марта прошлого года. Пьяный мужчина избил малыша кулаками, пока мать была на работе. Когда женщина вернулась, злоумышленник начал угрожать ей убийством, если она обратится в полицию. Мать убитого малыша дождалась, когда мужчина заснёт, а затем обратилась в правоохранительные органы. Силовики установили, что преступник систематически избивал сожительницу и её дитя.