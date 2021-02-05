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Экс-глава дагестанского села убит в отделе полиции Махачкалы

23:04, 06 февраля 2021 1 023
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В одном из отделов полиции Махачкалы убит бывший глава села Новокули в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Информацию о произошедшем агентству подтвердил ещё один источник в правоохранительных органах Республики Дагестан.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что силовики поймали жителя Дагестана, который подозревается в убийстве двух девушек. При задержании злоумышленник ранил одного из полицейских. Убийство произошло 5 февраля в квартире на Проспекте Петра I в Махачкале.

Также NEWS.ru писал о том, что на территории Дагестана сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с местным управлением МВД выявили и пресекли деятельность террористической ячейки. Правоохранители задержали преступников и обнаружили их тайник с оружием. Об этом в субботу, 6 февраля, журналистам сообщили представители пресс-службы управления ФСБ по Дагестану.

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