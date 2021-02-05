Сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористов в Дагестане

https://static.news.ru/photo/748460ec-6855-11eb-8bba-96000091f725_660.jpg Фото: ФСБ РФ

На территории Дагестана сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с местным управлением МВД выявили и пресекли деятельность террористической ячейки. Правоохранители задержали преступников и обнаружили их тайник с оружием. Об этом в субботу, 6 февраля, журналистам сообщили представители пресс-службы управления ФСБ по Дагестану.

Операция была проведена силовиками накануне. ФСБ и МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили и пресекли незаконную деятельность террористов. В состав законспирированной ячейки входили два человека. Операцию провели на территории Дербентского района Дагестана.

Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы, — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Дагестане против шести подростков возбудили дело о создании террористической группы. По данным Следственного комитета, они объединились в сообщество в поддержку «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Утверждается, что подростки хотели совершать преступления террористического характера. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 «Создание террористического сообщества и руководство им», а также части 2 статьи 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе». Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.