Шесть подростков в Дагестане подозревают в создании террористической группы

https://static.news.ru/photo/f41cf812-663b-11eb-ac20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дагестане против шести подростков возбудили дело о создании террористической группы. По данным Следственного комитета, они объединились в сообщество в поддержку «Исламского государства» (организация запрещена в России).

По версии следствия, шестеро несовершеннолетних в городе Махачкале, поддерживая идеи организации «Исламского государства», объединились в устойчивое террористическое сообщество, — говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета по республике.

Утверждается, что подростки хотели совершать преступления террористического характера. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 «Создание террористического сообщества и руководство им», а также части 2 статьи 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе». Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии. Был задержан россиянин, который готовил нападение на территории республики. При обыске у подозреваемого был обнаружен тайник с оружием и компонентами для создания взрывных устройств. Было установлено, что он поддерживал контакты с запрещённой в России террористической организацией.

Как писал NEWS.ru, в Ингушетии задержали троих подозреваемых в пособничестве террористам. Один из фигурантов дела рассказал о схроне, в котором террористы прятали огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.