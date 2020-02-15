https://static.news.ru/photo/ac0da704-5068-11ea-b4af-fa163e074e61_660.jpg Калининград Фото: Gabriele Thielmann/imagebroker.com/Global Look Press

Дарья Ефимова, погибшая при стрельбе в Калининграде, имела свою торговую точку на Центральном рынке города. Об этом рассказала её одноклассница Анна Илимович.

По словам женщины, Ефимова трудилась на рынке всю сознательную жизнь, устроившись туда наёмным работником сразу после окончания школы в 2000 году. Об этом Илимович заявила в интервью телеканалу «360».

Женщина не верит, что одноклассница могла спровоцировать конфликт. Тем более она была беременна вторым ребёнком.

Она была улыбчивая, не хабалистая, я даже не помню, чтобы у неё в школе с кем-то были ссоры. Детей фруктами угощала на рынке, — сказала Илимович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно имя мужчины, застрелившего семейную пару в Калининграде. По сведениям NEWS.ru, им оказался гражданин РФ Байрамов Фазиль Камиль оглы 1957 года рождения, уроженец города Астара Азербайджанской Республики. По предварительным данным, причиной инцидента стали неприязненные отношения между мужчиной и супругами, которые держали на рынке города овощную палатку.