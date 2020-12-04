Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью

https://static.news.ru/photo/88cbb47c-367a-11eb-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 69.mchs.gov.ru

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе у посёлка Корыхново Бологовского района Тверской области. Изначально в результате аварии пострадали десять человек, позже за помощью к медикам обратился ещё один пассажир.

Заказной микроавтобус Ford Transit следовал по маршруту Москва-Боровичи, он столкнулся с легковушкой Chevrolet Niva. Погибших в результате ДТП нет, сообщает «Тверьград».

По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. Среди пострадавших — водитель и двое пассажиров «Нивы», а также пассажиры автобуса.

По факту происшествия следственный комитет региона проводит доследственную проверку. На данный момент следователи областного управления завершили осмотр места происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четверо детей и двое взрослых пострадали в результате ДТП с участием школьного микроавтобуса в Краснодарском крае. Авария произошла около 15:00 на 40-м километре автодороги Новомышастовская — Фёдоровская — Холмская в Абинском районе.