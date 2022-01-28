Скончался один член экипажа разбившегося под Ульяновском вертолёта Ми-8

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Один человек скончался от полученных травм в результате крушения военного вертолёта Ми-8 в Ульяновской области. Им оказался 27-летний бортовой инженер Владимир Шевцов, сообщает ТАСС. Двое членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, выжили. Вертолёт совершил жёсткую посадку в акватории Волги, не проломив лёд.

На борту находились три члена экипажа. Один из них скончался от травм, двое ранены, — передаёт ТАСС.

Командир воздушного судна — 38-летний Сергей Кондратенко и 23-летний Владислав Музоров выжили. О степени тяжести полученных травм не сообщается.

Вертолёт следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск, но из-за густого тумана, по словам командира, совершил жёсткую посадку на лёд реки Волги в двух-трёх километрах от берега.

В Минобороны информацию об инциденте подтвердили. В ведомстве добавили, что силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования.

Транспортно-боевой Ми-8 — один из самых массовых вертолётов в российской армии. Он предназначен для повышения огневой мощи и мобильности Сухопутных войск.

Ранее под Ижевском разбился вертолёт Ми-8, в котором находилось два человека, включая пилота. Спасатели нашли вертолёт только спустя девять часов после крушения, пилот вертолёта скончался от переохлаждения, второй член экипажа выжил.