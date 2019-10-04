https://static.news.ru/photo/57880442-5283-11e9-acd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

В результате задымления в здании внешнеполитического ведомства России, по неподтверждённым данным, пострадал рабочий.

Источник News.ru сообщил, что в подвале МИДа шли ремонтные работы, во время которых пострадал мужчина. В настоящий момент пожарные ищут очаг возгорания. На месте происшествия работают полицейские и врачи.

Ранее News.ru писал о том, что в одной из квартир жилого дома на юго-западе Москвы загорелась квартира. По словам очевидцев, пожар произошёл в многоэтажке на Голубинской улице.