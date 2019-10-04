В результате задымления в здании внешнеполитического ведомства России, по неподтверждённым данным, пострадал рабочий.
Источник News.ru сообщил, что в подвале МИДа шли ремонтные работы, во время которых пострадал мужчина. В настоящий момент пожарные ищут очаг возгорания. На месте происшествия работают полицейские и врачи.
Ранее News.ru писал о том, что в одной из квартир жилого дома на юго-западе Москвы загорелась квартира. По словам очевидцев, пожар произошёл в многоэтажке на Голубинской улице.
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