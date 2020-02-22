https://static.news.ru/photo/f2699f84-5552-11ea-9a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дон-ТР/twitter.com

Жертвами хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в ростовском Азове стали два человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Погибли двое, ещё двоих госпитализировали, эвакуированы 49 человек, — цитирует ведомство ТАСС.

Экстренные службы уточнили, что взрыв газа с последующим горением произошло в трёхэтажном жилом доме на переулке Павлова, 84/108 в районе 11 утра. Повреждений дом при хлопке газовоздушной смеси не получил, также не повреждены и несущие конструкции здания. Пожар тушат порядка 60 человек и 20 единиц техники.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники МЧС РФ рассказали, что стало причиной хлопка газа в одном из жилых домов в Курске.