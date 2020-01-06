https://static.news.ru/photo/42eaab5a-315a-11ea-9af5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 46.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС РФ рассказали, из-за чего в одном из жилых домов в Курске произошёл хлопок газовоздушной смеси. В пресс-службе ведомства пояснили, что инцидент был вызван утечкой голубого топлива из газовой плиты.

По данным спасателей, в результате газового хлопка пострадали два человека.

Мужчину доставили в больницу. Прохожая девочка, которую поцарапало осколком стекла, от госпитализации отказалась, — сообщили в МЧС.

Инцидент произошёл на улице Рябиновая в Курске на первом этаже пятиэтажного дома. Здание практически не пострадало, строительные конструкции не повреждены, но в квартире, где произошло ЧП выбило окно, передаёт ТАСС

Как писал NEWS.ru, деформация газового шланга привела к утечке и взрыву газа в квартире жилого дома в Твери. Пострадали два человека.