Очередная массовая драка в Подмосковье попала на видео

Полиция начала проверку после публикации в Интернете видео массовой драки в Домодедово. Как утверждают в соцсетях, на улице Гагарина этой ночью подрались несколько десятков человек. О проверке сообщает прокуратура Московской области в своём Telegram-канале.

О причинах возникшего конфликта не сообщается. Очевидцы утверждают, что даже были слышны звуки выстрелов. Полиция устанавливает личности нарушителей. Проводятся следственные действия.

Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента группы лиц в Домодедово. По предварительным данным, вечером 6 ноября в городском округе Домодедово между гражданами произошёл конфликт, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на Рублёво-Успенском шоссе в подмосковном Одинцово произошла массовая драка с участием мигрантов. Отмечается, что были задержаны 15 человек, проводились следственные действия. Другие подробности не сообщались. Устанавливалась национальная принадлежность участников драки.

До этого стало известно, что из России депортированы 37 иностранных граждан — участников массового конфликта, произошедшего в начале августа в подмосковных Мытищах. По итогам конфликта было составлено 134 административных протокола о нарушении правил миграционного учёта, мелком хулиганстве и потреблении алкоголя и наркотиков в запрещённых и общественных местах.