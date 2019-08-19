https://static.news.ru/photo/8bd9380e-c2ab-11e9-8f38-fa163e074e61_660.jpg Наталья Стришняя Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Бывшей супруге осуждённого члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней продлили арест на два месяца. Решение принял Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону.

Стража по 23 октября 2019 года, — цитирует ТАСС слова её адвоката Эдуарда Чургулии.

Наталья Стришняя и её брат были задержаны 29 июня по уголовному делу о вымогательстве 70 млн рублей. По словам адвоката, в отношении Стришней и её брата 24 мая возбудили уголовное дело: они в 2018 году вымогали «с какого-то коммерсанта деньги на какие-то сумасшедшие суммы». Из всех доказательств — показания потерпевшего 10-летней давности, писал News.ru.