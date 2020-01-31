Бывшая член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, обратилась с просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину, назвав своё дело сфальсифицированным. Такое заявление она сделала в интервью РБК. На данный момент Цуркан находится на свободе, судом её запрещены лишь определённые действия, например общение со свидетелями по делу. В ходе интервью она также заявила, что в её уголовное дело — заказное, и намекнула на фигуру вероятного инициатора этого преследования.

Карина Цуркан была задержана ФСБ в июне 2018 года. До этого, уроженка Молдавии, с 2012 года входила в правление «Интер РАО» — полугосударственной компании, управляющей российскими энергетическими активами в СНГ и Европе. Российское гражданство она получила только в 2016 году. По версии следствия, Цуркан передавала спецслужбам Молдавии засекреченные директивы Министерства энергетики РФ. Сама она это отрицает. В январе 2020 года, после 1,5 лет ареста, Цуркан выпустили из СИЗО, запретив ей общаться со свидетелями, иностранными гражданами, а также пользоваться интернетом и средствами связи. Генпрокуратура оспаривает смягчение меры пресечения. Дело под грифом «секретно» расследует ФСБ, но детали его не были известны.

Как теперь рассказала Цуркан, по версии следствия, она была завербована сотрудником молдавских спецслужб по имени Александр Попеску в 2004 году. ФСБ считает, что Кристина Цуркан входила в круг молдавской элиты, к примеру тесно общалась с сыном экс-президента Владимира Воронина и богатейшего бизнесмена Молдавии, бывшего вице-премьера Владимира Плахотнюка. В 2015 году, по версии следствия, она передала молдавской разведке три письма российского Минэнерго. Они касались поставок газа из России в Молдавию, электроэнергии в Крым и в другую местность, которую обвиняемая не называет (СМИ предполагают, что речь идёт о ДНР и ЛНР). Именно последнюю информацию ФСБ признала секретной. Якобы молдавские спецслужбы затем передавали эти данные странам НАТО.

Карина Цуркан Александр Авилов/АГН «Москва»

Женщина утверждает, что человек по фамилии Попеску ей не знаком, однако следствие считает, что именно он способствовал её карьере в «Интер РАО». При этом в деле есть анкета завербованного «агента Цуркан» за подписью «полковника Попеску». Обвиняемая утверждает, что в анкете указан её адрес на момент 2010 года, хотя составлена она якобы шестью годами ранее, документ женщина называет грубой фальшивкой. Однако он, как и показания секретного свидетеля, сотрудника ФСБ, легли в основу обвинения. Кристина Цуркан при этом, утверждает, что высшие чиновники Минэнерго, три замминистра, в своих показаниях рассказали, что женщина писем видеть не могла.

Цуркан рассказала, что принимала участие в совещаниях по поставке электроэнергии в ЛНР и ДНР, а также разрабатывала документальную базу для энергоснабжения Крыма. Допуска к гостайне она, по её словам, не имела, хотя бы потому, что была до 2016 года гражданкой Молдавии. Своё уголовное дело девушка назвала заказным.

Задача этого уголовного дела была, безусловно, уничтожить меня и очень сильно ранить Кравченко, — рассказала она в интервью.

Цуркан имеет в виду бывшего замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, у которого проводились обыски по тому же делу, после чего он покинул свой пост. В этом деле он имеет статус свидетеля. Позднее, в январе 2019 года он был задержан по делу о мошенничестве

По поводу фигуры заказчика уголовного преследования она сказал, что это россиянин, но «вряд ли чиновник». По её словам, это некий недоброжелатель, который организует против неё интриги с 2013 года, при этом она намекнула что интриги носят «корпоративный характер». Цуркан сказала, что он часто ходил в ФСБ с доносами на неё, но кто принял решение и «запустил процесс», ей неизвестно.

Женщина также прокомментировала арест её счетов на сумму около 1 млрд рублей. По поводу происхождения средств она сказала, что «с 16 лет работала, причём с 18 лет на руководящих должностях».

Цуркан добавила, что ожидает скорого возвращения в СИЗО, так как Генпрокуратура обжаловала её освобождение. В интервью женщина обратилась к Путину с просьбой о помощи.

Я очень прошу президента страны дать мне возможность доказать свою невиновность и сделать это с участием независимого расследования. Я не могу просить помощи больше ни у кого, — сказала она.

Дмитрий Песков Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пишет РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил , что доложит Владимиру Путину о просьбе Карины Цуркан. При этом он отметил, что вмешательство главы государства в следственные действия невозможно.

Сразу после задержания Карины Цуркан летом 2018 года, «Комсомольская правда» посвятила ей большую статью. Там, в том числе сообщалось, что, по версии следствия, она добывала данные о российском энергоснабжении непризнанных республик юго-востока Украины, которые посредством молдавской разведки передавались в Румынию, состоящую в НАТО, а затем и в США.

Американцев интересовало, кто именно из топ-менеджеров и чиновников отвечал за энергоснабжение Крыма и Донбасса. Некоторых из них Вашингтон вносил в санкционные списки. А других шантажировал, пытаясь завербовать. Опасность потерять активы на Западе — хорошая мотивация к сотрудничеству для многих чиновников, завязших в коррупции и накупивших недвижимость в США и Европе, открывших там счета, — утверждала «КП» со ссылкой на неназванный источник.

Газета также добавляла, что изобличить Карину Цуркан помог якобы Борис Ковальчук, глава правления «Интер РАО», чей отец якобы находится в дружеских отношениях с Путиным.