https://static.news.ru/photo/b87ada54-36df-11ea-978b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гособвинение запросило пять лет колонии для бывшего замначальника оперативного отдела ИК № 1 УФСИН по Ярославской области Сергея Ефремова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий: сотрудник участвовал в избиении заключённого Евгения Макарова. Об этом сообщает Telegram-канал фонда «Общественный вердикт».

Кроме реального наказания в виде пяти лет лишения свободы, прокуратура попросила лишить подсудимого звания капитана и запретить ему работать в правоохранительных структурах в течение трёх лет.

Дело Ефремова рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств, так как он признал вину и сотрудничал со следствием. Мужчину арестовали в июле 2018 года, мера пресечения изменилась лишь в октябре 2019 года — суд отпустил его под домашний арест. Кроме него, по «общему делу» о пытках в ярославской колонии проходят ещё 14 человек. Расследование его завершено, обвиняемые знакомятся с материалами. Ефремов заявил о том, что готов давать показания на других процессах «общего дела».

Потерпевшим в деле является заключённый Евгений Макаров. Его подвергли пыткам летом 2017 года, но уголовное дело возбудили лишь через год, после публикации видеозаписи избиения в «Новой газете». Сам Макаров освободился из колонии в октябре 2018 года.

Приговор Сергею Ефремову вынесут 15 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) могут наделить полномочиями официально предостерегать от неправомерного поведения находящихся в заключении граждан.