Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) могут наделить полномочиями официально предостерегать от неправомерного поведения находящихся в заключении граждан.
Содержащий такую инициативу законопроект внесут на рассмотрение Госдумы 13 января,
Как пояснил Хинштейн, мера будет работать как сдерживающий фактор для осуждённых и следственно-арестованных, которые готовятся совершить преступное деяние. За игнорирование предостережения формально не предусмотрено никакой ответственности, однако нарушитель всё равно столкнётся с последствиями — он получит максимальное предусмотренное законом наказание, если всё-таки совершит противоправное деяние.
Депутат подчеркнул, что предостережение от ФСИН — это профилактическая мера, которая не приведёт к увеличению числа заключённых или ужесточению их содержания. Хинштейн отметил, что инициативу поддержали в самом ведомстве и в Минюсте РФ. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, правом объявлять россиянам предостережения от совершения противоправного деяния наделили сотрудников полиции.
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