https://static.news.ru/photo/6af4070e-35e7-11ea-8046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) могут наделить полномочиями официально предостерегать от неправомерного поведения находящихся в заключении граждан.

Содержащий такую инициативу законопроект внесут на рассмотрение Госдумы 13 января, рассказал «Парламентской газете» автор документа, депутат Александр Хинштейн. Новые нормы должны будет устранить правовую коллизию, из-за которой ФСИН не имела права объявлять официальное предостережение гражданам, находящимся в местах лишения свободы, будучи при этом одним из основных субъектов профилактики правонарушений.

Как пояснил Хинштейн, мера будет работать как сдерживающий фактор для осуждённых и следственно-арестованных, которые готовятся совершить преступное деяние. За игнорирование предостережения формально не предусмотрено никакой ответственности, однако нарушитель всё равно столкнётся с последствиями — он получит максимальное предусмотренное законом наказание, если всё-таки совершит противоправное деяние.

Депутат подчеркнул, что предостережение от ФСИН — это профилактическая мера, которая не приведёт к увеличению числа заключённых или ужесточению их содержания. Хинштейн отметил, что инициативу поддержали в самом ведомстве и в Минюсте РФ. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, правом объявлять россиянам предостережения от совершения противоправного деяния наделили сотрудников полиции.