https://static.news.ru/photo/dafcd9ee-1a36-11ea-8ed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Общежитие педагогического колледжа горит в посёлке Бохан. Все жильцы эвакуированы, пострадавших нет.

В деревянном двухэтажном здании из бруса горит коридор на первом этаже и полыхают бытовки. Огнём охвачено 216 квадратных метров площади, идёт интенсивное горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Есть угроза распространения огня на второй этаж. На момент возгорания в общежитии находились семь человек. Они эвакуировались самостоятельно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что огонь возник в ангаре на улице Ковалёва в Липецке. В результате ЧП погибли два человека, сообщили в МЧС.