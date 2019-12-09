Общежитие педагогического колледжа горит в посёлке Бохан. Все жильцы эвакуированы, пострадавших нет.
В деревянном двухэтажном здании из бруса горит коридор на первом этаже и полыхают бытовки. Огнём охвачено 216 квадратных метров площади, идёт интенсивное горение,
Есть угроза распространения огня на второй этаж. На момент возгорания в общежитии находились семь человек. Они эвакуировались самостоятельно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что огонь возник в ангаре на улице Ковалёва в Липецке. В результате ЧП погибли два человека, сообщили в МЧС.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен