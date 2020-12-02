Обнажённое тело девушки-блогера из США нашли на улице

https://static.news.ru/photo/d1582c2e-34a5-11eb-b503-fa163e074e61_660.jpg Фото: alexissharkey/Instagram.com

Американская блогер Алексис Шарки найдена мёртвой на дороге в Хьюстоне, Западный Техас. По словам матери девушки, туда она переехала к своему будущему мужу Тому Шарки.

В городе пара поселилась в январе. 28 ноября супруг проинформировал полицию об исчезновении Алексис, после чего позвонил с тревожными новостями её матери.

По данным Click2Houston, 26-летняя Шарки была достаточно популярна в Instagram и TikTok. Она сотрудничала с интернет-компанией и продавала все товары для ухода за волосами и телом.

Два дня спустя сотрудники отдела по расследованию убийств сообщили семье девушки, что водитель мусоровоза нашел обнажённое тело погибшей на обочине дороги неподалеку от её апартаментов. При этом обстоятельства смерти Алексис до конца не понятны.

Мать девушки Стейси Робино считает обстоятельства смерти дочери загадочными. Она уверена, что та никогда не поступила бы так с собой. В это не верят и две её младшие сестры.

Алексис выросла на северо-западе Пенсильвании, получила диплом с отличием по биологии и планировала поступить в медицинский институт. Она почти год не виделась с родителями и обещала приехать к ним на Рождество.

Некоторые СМИ сообщили, что девушка рассказывала подруге о физическом насилии со стороны супруга и планировала развестись с ним.

Последний пост Шарки сделала 22 ноября, поделившись планами о поездке в мексиканский древний город Тулум.

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