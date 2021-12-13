Облитый кислотой петербуржец рассказал о поступавших угрозах

18-летнего Матвея и 16-летнюю девушку в Петербурге облил кислотой её бывший возлюбленный Даниил Кот, сообщают «Невские Новости». Он уже угрожал убийством, был замешан в краже и задерживался полицией, рассказал Матвей. Сейчас пострадавший ходит к психотерапевту и принимает медикаменты, девушка находится в больнице, её ввели в кому.

Просто не повезло, и вышло так, как вышло. Хотя лучше бы меня облили, если честно. С Котом мы не встречались никогда вживую, единственное знакомство — он мне 21 ноября в час ночи звонил, угрожал, рассказывал про свою жизнь, как собирается меня убить, как собирается меня искать. Я не принял всерьёз его угрозы. Во-первых, он показался мне абсолютно отбитым, во-вторых, он в тот момент был ещё в Твери, ну и что он мне сделает, — рассказал Матвей.

Он добавил, что уже на следующий день узнал о задержании Кота и о том, что его отпустили этой же ночью. Матвей сообщил о том, что нападавший украл у напарников по торговле криптовалютой ноутбук с биткоин-кошельком на 800 тысяч рублей, уехал в Тверь, был в розыске. Затем вернулся, и «его сразу хлопнули, но почему-то отпустили».

Матвей отметил, что о состоянии девушки рассказывать не станет, об этом попросила её семья. Он также обратился к СМИ с просьбой не пытаться связываться с её родными.

Ранее суд в Петербурге арестовал мужчину, который облил кислотой молодую пару. 24-летний Даниил Кот подозревается в умышленном причинении вреда здоровью. По данным пресс-службы судов, ранее Кот фигурировал в деле под именем Даниял Мустафаевич Талибов.