«Мы в шоке»: Коллега Колтового подтвердила гибель телеведущего

https://static.news.ru/photo/b6b8406e-210b-11eb-b112-fa163e074e61_660.jpg Александр Колтовой Фото: koltovoy/instagram.com

Телеведущая канала НТВ Юлия Сиверцова подтвердила гибель своего коллеги Александра Колтового. Она призналась, что не знает подробностей.

Мы в шоке. Ничего не знаю, всё уже подтвердили, — приводит слова Сиверцовой «Подъём».

Колтовой вместе с супругой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna в Подмосковье. В правоохранительных органах сообщали, что он находился за штурвалом, а его жена была пассажиркой.

41-летний Колтовой увлекался пилотированием, в его Instagram неоднократно появлялись публикации с самолётами. Своё последнее видео в соцсети он выложил шесть дней назад из аэропорта Мячково.

Осваиваем серьёзную авиацию и полёты на эшелонах, — так Александр подписал видеоролик.

Вместе с Юлией Сиверцовой Колтовой вёл ток-шоу «ДНК». Помимо этого, он был соведущим программы «Звёзды сошлись».

Ранее NEWS.ru писал, что кадры, на которых виден момент падения легкомоторного самолёта Cessna возле подмосковного посёлка Томилино, появились в Сети. Судя во видео, из самолёта идёт дым. Машина быстро скрывается за деревьями, затем слышен громкий звук падения.