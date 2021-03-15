«Фекальное вещество»: «Новая газета» сообщила подробности о химатаке

https://static.news.ru/photo/bb6ca976-8586-11eb-92d3-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/mosmchs

В редакции «Новой газеты» работают сотрудники МЧС и полицейские, прибывшие туда из-за едкого запаха, который похож на химическую атаку. Он слышен примерно с 10:30 мск, поделилась подробностями пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

По её словам, сейчас сотрудники издания ждут химиков для выяснения состава, концентрации и самого вещества, распространяющего столь неприятный аромат.

Пострадавших нет. В той части, где запах не ощущается, продолжается работа. Специальные службы не давали сигнала к эвакуации. По запаху похоже на то, чем когда-то травили Латынину. Но нам кажется, что это слишком похоже на то, что целенаправленно подвергали атаке именно редакцию «Новой газеты». Запах едкий, похож на концентрированное ядовитое фекальное вещество. Сейчас в редакции 20–30 человек. Нервозно так, конечно, — рассказала Прусенкова «Подъёму».

Пресс-секретарь связала это обстоятельство с выходом продолжения расследования об убийствах в Чечне. По данным экстренных служб, источник запаха, напоминающий канализационный, не ядовит. В воздухе содержание вредных веществ не превышает предельных значений, передаёт РИА Новости.

Редакция газеты находится в Москве в Потаповском переулке. Запах слышат сотрудники не только «Новой», но и других организаций, работающих в здании.

15 марта «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Журналисты утверждают, что документально можно подтвердить задержание минимум 109 человек. Основной расследования стали таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных.

Между тем с публикацией о массовых расправах на территории Чечни уже ознакомились в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что правоохранители проведут проверку по факту описанных в материале событий при необходимости, передавал NEWS.ru.