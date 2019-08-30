https://static.news.ru/photo/d68f2b66-cad4-11e9-bfa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitrii Gusarin

Российские спасатели срочно эвакуировали двоих туристов из Германии, у которых проявились признаки горной болезни при восхождении на Эльбрус.

Находившихся на высоте пяти тысяч метров альпинистов спустили до посёлка Терскол, где от дальнейшей помощи они отказались, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

Как писал News.ru ранее, грузинские спасатели эвакуировали 18 августа с горы Ушба в Грузии двух граждан России, которые пострадали во время восхождения на вершину. При подъёме на гору один из россиян повредил ноги и не мог самостоятельно передвигаться, что произошло со вторым — неизвестно, но он также пострадал.