https://static.news.ru/photo/51280c8a-e1e1-11e9-9e26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция задержала мужчину, похитившего пожертвования прихожан из храма в Мурманской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл в храме Успения Пресвятой Богородицы в городе Ковдор. Неизвестный вынес серебряные и золотые изделия, которые прихожане оставляли на специальной полке возле иконы Божией Матери. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Преступником оказался ранее судимый местный житель, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, полицейские задержали в Сумской области Украины 38-летнего бездомного, который ночью пробрался в храм и украл деньги из ящика для пожертвований онкобольным детям. Мужчина был пойман с поличным на месте преступления.