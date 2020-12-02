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Неизвестный угрожает взорвать банк в Горно-Алтайске

15:13, 02 декабря 2020

Неизвестный мужчина ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске и угрожает взорвать его.

Инцидент произошёл в доме 68 по Коммунистическому проспекту. Злоумышленник требует 300 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тбилиси мужчина 1989 года рождения захватил 17 заложников в банке. Угрожая взрывом, он требовал от властей Грузии ввести запрет на азартные игры, повысить пенсии, сократить проценты по банковским кредитам и понизить цены на лекарства. В итоге злоумышленник был задержан, а все заложники – освобождены. Мужчина попросил у захваченных людей прощения, заявив, что не намеревался причинять им увечий.

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