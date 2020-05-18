Происшествия

Неизвестный открыл огонь по людям на юго-востоке Москвы

19:42, 18 мая 2020 22
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный злоумышленник начал стрелять по прохожим с балкона. ЧП произошло на юго-востоке Москвы. Оружие преступника похоже на автомат Калашникова.

На место прибыли полицейские и бойцы СОБР. По предварительным данным, силовики приехали на улицу Малышева в Текстильщиках, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по мегаполису.

По предварительным данным, с гражданином ведут переговоры. Сдаваться он не собирается. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что жители микрорайона Лазурный в Стерлитамаке 10 мая 2020 года стали свидетелями конфликта таксиста и мотоциклиста со стрельбой.

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