Неизвестный открыл огонь по людям на юго-востоке Москвы

Неизвестный злоумышленник начал стрелять по прохожим с балкона. ЧП произошло на юго-востоке Москвы. Оружие преступника похоже на автомат Калашникова.
На место прибыли полицейские и бойцы СОБР. По предварительным данным, силовики приехали на улицу Малышева в Текстильщиках,
По предварительным данным, с гражданином ведут переговоры. Сдаваться он не собирается. О пострадавших пока не сообщается.
Ранее NEWS.ru писал, что жители микрорайона Лазурный в Стерлитамаке 10 мая 2020 года
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