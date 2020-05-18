Неизвестный открыл огонь по людям на юго-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/312e62cc-9928-11ea-8291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный злоумышленник начал стрелять по прохожим с балкона. ЧП произошло на юго-востоке Москвы. Оружие преступника похоже на автомат Калашникова.

На место прибыли полицейские и бойцы СОБР. По предварительным данным, силовики приехали на улицу Малышева в Текстильщиках, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по мегаполису.

По предварительным данным, с гражданином ведут переговоры. Сдаваться он не собирается. О пострадавших пока не сообщается.