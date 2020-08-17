Неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии

https://static.news.ru/photo/c11658b4-e0df-11ea-a73e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Группа неизвестных обстреляла в Цхинвале автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева.

В результате нападения Наниев не пострадал, в столице республики объявлен план «Перехват», передаёт ТАСС со ссылкой на замминистра МВД Южной Осетии Тарзана Кокойты.

На месте происшествия работает следственная группа. Министр подтвердил факт нападения и отсутствие у него ранений в результате инцидента.

Около 11 вечера вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета. Из трёх пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя, — рассказал Кокойты.

Как писал NEWS.ru ранее, 17 августа в Ингушетии произошло столкновение между силовиками и неизвестными лицами. Были слышны звуки выстрелов.