Неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии

Группа неизвестных обстреляла в Цхинвале автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева.
В результате нападения Наниев не пострадал, в столице республики объявлен план «Перехват»,
На месте происшествия работает следственная группа. Министр подтвердил факт нападения и отсутствие у него ранений в результате инцидента.
Около 11 вечера вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета. Из трёх пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя, — рассказал Кокойты.
Как писал NEWS.ru ранее, 17 августа в Ингушетии произошло столкновение между силовиками и неизвестными лицами. Были слышны звуки выстрелов.
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