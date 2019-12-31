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Неизвестная женщина похитила семилетнюю девочку в Москве в новогоднюю ночь.

Инцидент произошёл на северо-востоке столицы, у одного из домов по улице Яблочкова. Похищенную девочку зовут Таней. Рост ребенка составляет около 120 см, у девочки голубые глаза и русые волосы. Одета она была в комбинезон и сапоги розового цвета.

Подозреваемой в краже ребенка на вид около 30 лет. Женщина обладает славянской внешностью и косит на правы глаз. Кроме того, при ходьбе она может прихрамывать Одета предполагаемая преступница была тёмные джины и белый пуховик, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что из больницы в Санкт-Петербурге был похищен двухмесячный младенец. Матерью ребёнка является гражданка Узбекистана, которая легла в роддом, воспользовавшись документами 26-летней россиянки. Последняя забрала ребёнка из больницы после того, как ему была сделана операция на сердце.