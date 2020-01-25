Фото: Angelo_Giordano /pixabay.com

В Турции погибло не менее 14 человек во время землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям государства.

В Турции погибло не менее 14 человек во время землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям государства. По данным турецкого ведомства, во...