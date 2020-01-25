Приблизительно 19 человек стали жертвами крупного землетрясения магнитудой 6,8 в Турции. Число пострадавших возросло до 770 человек. Об этом
Отмечается, что турецкое правительство направило на место происшествия 493 команды спасателей из почти 30 провинциальных городов Турции.
At least 19 dead, more than 600 injured in Turkey earthquake - CNN— ArasMustafa (@ArasMustafa_)
https://t.co/tHThPAFyaN January 25, 2020
Как сообщал NEWS.ru ранее, подземные толчки от землетрясения ощущались не только в Турции, но и в Ираке, Израиле и Сирии. На тот момент, были данные о 14 погибших от стихийного бедствия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен