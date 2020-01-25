Фото: Angelo_Giordano /pixabay.com

Приблизительно 19 человек стали жертвами крупного землетрясения магнитудой 6,8 в Турции. Число пострадавших возросло до 770 человек. Об этом сообщает телеканал РЕН.

Отмечается, что турецкое правительство направило на место происшествия 493 команды спасателей из почти 30 провинциальных городов Турции.

Как сообщал NEWS.ru ранее, подземные толчки от землетрясения ощущались не только в Турции, но и в Ираке, Израиле и Сирии. На тот момент, были данные о 14 погибших от стихийного бедствия.

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