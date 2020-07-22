Не менее 14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго

Согласно данным полиции, по меньшей мере 14 человек были ранены в ходе перестрелки во время похорон во вторник вечером 21 июля в районе Грэшем в Чикаго.
Стрельба началась, когда кто-то в чёрном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах в квартале West 79th, те открыли ответный огонь, сообщает NBC Chiсago со ссылкой на местные власти.
Все пострадавшие — взрослые, они госпитализированы в пять разных больниц города. По предварительным данным, несколько человек находятся в тяжёлом или критическом состоянии.
Мы думали, что здесь война. Всё, что мы видели, это просто тела, лежащие повсюду, — рассказала свидетель происшествия Арнита Гедер.
Другие очевидцы добавили, что все пострадавшие были одеты в белое и, очевидно, преступление было спланированным: в них начали стрелять, когда они выходили из похоронного бюро.
Полиция сообщила, что на месте происшествия было найдено не менее 60 гильз. По данным правоохранительных органов, один подозреваемый в причастности к инциденту был задержан.
Как отмечает издание, за минувшие выходные в городе в результате стрельбы пострадали не менее 70 человек, убиты не менее 11.
Как писал NEWS.ru ранее, криминальная ситуация в американском мегаполисе Чикаго хуже, чем в Афганистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он возложил вину за это на городские власти, которые представляют Демократическую партию.