Происшествия

Не менее 14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго

06:28, 22 июля 2020 79
Фото: twitter.com/TylerLaRiviere

Согласно данным полиции, по меньшей мере 14 человек были ранены в ходе перестрелки во время похорон во вторник вечером 21 июля в районе Грэшем в Чикаго.

Стрельба началась, когда кто-то в чёрном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах в квартале West 79th, те открыли ответный огонь, сообщает NBC Chiсago со ссылкой на местные власти.

Все пострадавшие — взрослые, они госпитализированы в пять разных больниц города. По предварительным данным, несколько человек находятся в тяжёлом или критическом состоянии.

Мы думали, что здесь война. Всё, что мы видели, это просто тела, лежащие повсюду, — рассказала свидетель происшествия Арнита Гедер.

Другие очевидцы добавили, что все пострадавшие были одеты в белое и, очевидно, преступление было спланированным: в них начали стрелять, когда они выходили из похоронного бюро.

Полиция сообщила, что на месте происшествия было найдено не менее 60 гильз. По данным правоохранительных органов, один подозреваемый в причастности к инциденту был задержан.

Как отмечает издание, за минувшие выходные в городе в результате стрельбы пострадали не менее 70 человек, убиты не менее 11.

Как писал NEWS.ru ранее, криминальная ситуация в американском мегаполисе Чикаго хуже, чем в Афганистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он возложил вину за это на городские власти, которые представляют Демократическую партию.

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