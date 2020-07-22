Не менее 14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго

https://static.news.ru/photo/6e660908-cbcb-11ea-a9b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/TylerLaRiviere

Согласно данным полиции, по меньшей мере 14 человек были ранены в ходе перестрелки во время похорон во вторник вечером 21 июля в районе Грэшем в Чикаго.

Стрельба началась, когда кто-то в чёрном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах в квартале West 79th, те открыли ответный огонь, сообщает NBC Chiсago со ссылкой на местные власти.

A witness on scene has told @TylerLaRiviere that the funeral that the victims were attending was a funeral for a shooting victim. #Chicago #ChicagoScanner



Credit: @TylerLaRiviere pic.twitter.com/dBnGQo5ahQ — SV News (@SVNewsAlerts) July 22, 2020

Все пострадавшие — взрослые, они госпитализированы в пять разных больниц города. По предварительным данным, несколько человек находятся в тяжёлом или критическом состоянии.

Мы думали, что здесь война. Всё, что мы видели, это просто тела, лежащие повсюду, — рассказала свидетель происшествия Арнита Гедер.

Другие очевидцы добавили, что все пострадавшие были одеты в белое и, очевидно, преступление было спланированным: в них начали стрелять, когда они выходили из похоронного бюро.

Полиция сообщила, что на месте происшествия было найдено не менее 60 гильз. По данным правоохранительных органов, один подозреваемый в причастности к инциденту был задержан.

Как отмечает издание, за минувшие выходные в городе в результате стрельбы пострадали не менее 70 человек, убиты не менее 11.

Как писал NEWS.ru ранее, криминальная ситуация в американском мегаполисе Чикаго хуже, чем в Афганистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он возложил вину за это на городские власти, которые представляют Демократическую партию.