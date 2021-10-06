Названы имена погибших членов экипажа с затонувшего в Белом море судна

Опубликованы имена погибших членов экипажа судна «Фаворит», затонувшего в Белом море. Как сообщает Telegram-канал «112», в результате кораблекрушения погиб владелец судна Константин Комиссаров, ещё один член экипажа, Оксана Комиссарова, скончалась позднее в больнице от переохлаждения.

По данным издания, выжил сын владельца — Кирилл. На судне также находились механики Михаил Комиссаров и Андрей Ардованов. Их до сих пор ищут спасатели.

По показаниям Кирилла Комиссарова, судно «Фаворит» перегоняли из Новороссийска в Териберку. В дороге у него сломался двигатель, механики попытались его починить. Когда погода резко испортилась, было решено на всякий случай надуть спасательный плот и приготовить резиновую лодку. Женщина при этом подала на сушу сигнал бедствия.

В какой-то момент судно накренилось и люди упали в холодную воду. Они пытались держаться за лодку, но у Константина началась судорога и он ушёл под воду. Позднее спасатели нашли его тело.

По словам Кирилла, механиков на поверхности он не видел. Предположительно, они не успели выйти из трюма.

Как сообщалось, частное судно «Фаворит» накануне потерпело крушение в Белом море. Экипаж подал сигнал бедствия с сообщением о затоплении трюма. На борту судна находились пять человек: четверо пассажиров и капитан судна. После подачи сигнала они «пропали с радаров». Спасатели не смогли связаться с экипажем. После крушения спаслись два человека — обоих госпитализировали. Позднее женщина скончалась от переохлаждения. Судьба ещё двух человек неизвестна.

На поиски людей вылетел вертолёт Ми-8. При этом температура воды не превышает +7 градусов, порывы ветра достигают 18 м/с, а волны не позволяют спасателям добраться до тонущего судна.