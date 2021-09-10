Названа причина массового отравления арбузами на Совхозной улице в Москве

Врач-токсиколог Евгений Тимаков заявил, что массовое отравление москвичей арбузами было с большей вероятностью вызвано химикатами, которыми мог быть обработан плод. Об этом он заявил в беседе с РЕН ТВ. По его словам, нельзя исключать и того, что россияне стали жертвами преднамеренного отравления товара конкурентами торговой сети.

Надо смотреть, в каких условиях выращивался плод, какие удобрения применялись. Арбуз — ягода, которая всё высасывает из почвы — и плохое, и хорошее. Если земля перенасыщена удобрениями, то арбуз вбирает в себя всё: микроэлементы, тяжёлые металлы, химические вещества, они как раз в большом количестве накапливаются в подкорковом слое, — уточнил Тимаков.

Он подчеркнул, что отравленный арбуз по вкусу ничем не отличается от обычного, поэтому заподозрить неладное не так просто. Кроме того, специалист не исключил, что дезинфекция, проведённая в магазине накануне, также могла стать причиной отравления. В случае если сотрудники травили крыс и средство попало на плоды, яд мог проникнуть в организм человека, который решил употребить такой арбуз в пищу, предварительно не вымыв его.

Как сообщалось ранее, 10 сентября в больницу с отравлением попала семья из трёх человек: 15-летняя девочка, её мать и бабушка. Накануне вечером они ели арбуз, купленный в «Магните». На следующий день у них началась обильная рвота. К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. В итоге бабушка и внучка скончались, а мать находится в тяжёлом состоянии.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования и проводит собственную проверку.